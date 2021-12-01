Персонал кафе не использовал средства индивидуальной защиты
24 ноября Прибайкальский районный суд рассмотрел административный материал сотрудников Роспотребнадзора, касающийся кафе «Баярма», что находится в селе Иркилик.
Здесь выявлено несоблюдение профилактических мероприятий.
- В ходе проверки установлено, что на данном объекте не соблюдались профилактические мероприятия. Нарушен дезинфекционный режим. Отсутствовало устройство для обеззараживания воздуха. Не обеспечивалась термометрия работников. Персоналом не использовались средства индивидуальной защиты, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ оштрафовали кафе, где сертификат о вакцинации от коронавируса был только у 30% сотрудников.
А из-за ковидных нарушений в кафе China House был выписан штраф в 200 тысяч рублей.
В Бурятии за ковидные нарушения в кафе выписали штраф
Бизнес, Фото:
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