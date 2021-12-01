 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 декабря

30 ноября

Популярное

В Бурятии за ковидные нарушения в кафе выписали штраф

В Бурятии за ковидные нарушения в кафе выписали штраф
Бизнес,  Фото:pexels.com
Персонал кафе не использовал средства индивидуальной защиты

24 ноября Прибайкальский районный суд рассмотрел административный материал сотрудников Роспотребнадзора, касающийся кафе «Баярма», что находится в селе Иркилик.

Здесь выявлено несоблюдение профилактических мероприятий.

- В ходе проверки установлено, что на данном объекте не соблюдались профилактические мероприятия. Нарушен дезинфекционный режим. Отсутствовало устройство для обеззараживания воздуха. Не обеспечивалась термометрия работников. Персоналом не использовались средства индивидуальной защиты, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ оштрафовали кафе, где сертификат о вакцинации от коронавируса был только у 30% сотрудников.

А из-за ковидных нарушений в кафе China House был выписан штраф в 200 тысяч рублей.



кафе коронавирус профилактика Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии за ковидные нарушения в кафе выписали штраф
В Бурятии за ковидные нарушения в кафе выписали штраф
Бизнес, 01.12.2021
Персонал кафе не использовал средства индивидуальной защиты
Всё самое актуальное о дизайне: стартовала регистрация на SberDesign Conf
Всё самое актуальное о дизайне: стартовала регистрация на SberDesign Conf
Бизнес, 01.12.2021
Конференция будет интересна самой широкой аудитории
Сбер повысил ставки по вкладам
Сбер повысил ставки по вкладам
Бизнес, 30.11.2021
Также компания запустила новый промовклад
В Иркутской области снизят налоговую нагрузку на часть предпринимателей
В Иркутской области снизят налоговую нагрузку на часть предпринимателей
Бизнес, 30.11.2021
Это коснётся бизнеса в малонаселённых муниципальных образованиях региона
В улан-удэнской типографии закончились календари с тигром на 2022 год
В улан-удэнской типографии закончились календари с тигром на 2022 год
Бизнес, 30.11.2021
Календари с символом года – Тигром распроданы ещё до наступления Праздника Белого месяца
Майнинг массово переехал в Иркутскую область из-за дешёвой электроэнергии
Майнинг массово переехал в Иркутскую область из-за дешёвой электроэнергии
Бизнес, 30.11.2021
Директор «Иркутскэнергосбыт» рассказал о новых вызовах для его предприятия
Улан-удэнка создала самобытный бурятский вариант будёновки
Улан-удэнка создала самобытный бурятский вариант будёновки
Бизнес, 30.11.2021
Прототипом будёновки стала бурятская шапка
В Бурятии производят изделия из нефрита
В Бурятии производят изделия из нефрита
Бизнес, 30.11.2021
Не только добывать, но и обрабатывать нефрит у нас могут не хуже, чем в Поднебесной
Бизнес Улан-Удэ недоволен перекрытием улицы на три года
Бизнес Улан-Удэ недоволен перекрытием улицы на три года
Бизнес, 30.11.2021
Власти и предприниматели договариваются о компромиссе
Байкальский банк Сбербанка провёл онлайн-форум для предпринимателей
Байкальский банк Сбербанка провёл онлайн-форум для предпринимателей
Бизнес, 29.11.2021
SBERTALKS – 2021: Тенденции онлайн-торговли и новые возможности регионального бизнеса
История успеха компании «Домбо». От жидкой глины до готового изделия
История успеха компании «Домбо». От жидкой глины до готового изделия
Бизнес, 29.11.2021
Всё начиналось с одиночных фарфоровых изделий…
В Бурятии проверили рыбу с прилавков магазинов
В Бурятии проверили рыбу с прилавков магазинов
Бизнес, 29.11.2021
Роспотребнадзор озвучил итоги надзора за качеством рыбы и морепродуктов
Пить или не пить из канализации? Каждый решает сам
Пить или не пить из канализации? Каждый решает сам
Бизнес, 29.11.2021
Компания «Аквасервис» производит герметичные ёмкости для частного сектора Республики Бурятия
Около 30 российских банков могут уйти с рынка
Около 30 российских банков могут уйти с рынка
Бизнес, 29.11.2021
Многие банки теряют рентабельность из-за коронакризиса и снижения ставок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^