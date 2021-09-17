В Улан-Удэ за ковидные нарушения в кафе заплатят 200 тысяч

В кафе китайской кухни обнаружили сразу несколько нарушений



Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел административное дело управления Роспотребнадзора по Бурятии в отношении ООО «МВ-Феникс». Предприятие понесло ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.



Основанием для возбуждения административного дела стали антиковидные нарушения в кафе China House на улице Смолина.



- Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике COVID-19. Это проведение массового мероприятия, размещение гостей за одним столом без соблюдения социальной дистанции, несоблюдение контроля за термометрией сотрудников, недостаточный запас средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.



Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

