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В Улан-Удэ за ковидные нарушения в кафе заплатят 200 тысяч

В Улан-Удэ за ковидные нарушения в кафе заплатят 200 тысяч
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В кафе китайской кухни обнаружили сразу несколько нарушений

Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел административное дело управления Роспотребнадзора по Бурятии в отношении ООО «МВ-Феникс». Предприятие понесло ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Основанием для возбуждения административного дела стали антиковидные нарушения в кафе China House на улице Смолина.

- Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике COVID-19. Это проведение массового мероприятия, размещение гостей за одним столом без соблюдения социальной дистанции, несоблюдение контроля за термометрией сотрудников, недостаточный запас средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.
кафе коронавирус Роспотребнадзор

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