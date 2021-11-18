Сбербанк запустил телепроект о людях и профессиях Сбера

Проект приурочен к 180-летию Сбербанка



10 лучших сотрудников Байкальского банка Сбербанка, ярких представителей профессий стали героями телевизионного спецпроекта. С 15 ноября на телеканале АригУс стартовал показ цикла видеороликов «Работа, которой горжусь». Проект приурочен к 180-летию Сбербанка и рассказывает об особенностях банковской работы, о ценностях большого коллектива.



Среди героев спецпроекта – Екатерина Муравьева, клиентский менеджер Бурятского отделения Сбербанка, которая готова к работе с клиентами буквально в любое время и из любой точки – офиса, машины, магазина и даже в парке на лавочке. Потому что главным инструментом работы – является планшет, который всегда с собой, а главной целью работы Екатерина считает помощь клиентам в реализации их мечтаний и желаний.



- Я горжусь своей работой, потому что это опыт и ежедневный рост, это общение с клиентами. Для нас награда, что мы можем помочь людям осуществить свои желания – например, приобрести собственное жилье с помощью ипотечного кредита, или съездить в долгожданное путешествие, или купить первую в жизни машину. Любое желание может стать возможным со Сбером! - поделилась Екатерина.



Герой ещё одного ролика – водитель-инкассатор Александр Коровкин. Александр отмечает сложность работы как физическую, так и психологическую, потому что в течение всего рабочего дня нужно быть предельно сконцентрированным, ведь ошибка может стоить жизни.



Зрители проекта увидят в эфире телеканала и молодого специалиста Сбербанка, и инкассатора, и сотрудника Ипотечной фабрики, специалиста музея банковского дела, менеджеров банка, работающих в офисах и на маршрутах встреч с корпоративными клиентами и обычными жителями.



- В коллективе нашего банка, на четырёх территориях: в Бурятии, Иркутской области, Забайкальском крае, Якутии – сегодня работают более 8 тысяч человек. И каждый – высококвалифицированный специалист своего дела, со всей ответственностью относящийся к своей работе. История Сбербанка прошла большой 180-летний путь, и все эти годы именно люди, наши сотрудники, делали эту историю. Вот почему наш юбилейный специальный телепроект мы решили посвятить нашим сотрудникам, ярким представителям современного банковского дела. Многие подробности жители регионов увидят впервые, тем интереснее будет знакомство с людьми, которые гордятся своей работой, - заявил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.



Ролики спецпроекта «Сбербанку – 180. Работа, которой горжусь» в эфире ТРК АригУс будут транслироваться до 25 ноября. Посмотреть их можно также на сайте телекомпании.



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Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



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