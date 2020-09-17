Сумму ущерба представитель правообладателя оценил в 480 тысяч рублей
87 пар контрафактных мужских спортивных полуботинок для активного отдыха торговой марки «ASICS» выявили при оформлении декларации на товары сотрудники Читинского таможенного поста.
Спортивную обувь ввозила из Китая российская компания. При этом разрешительных документов на право перемещать обувь, маркированную товарным знаком «ASICS», импортер не представил.
Представителем правообладателя товарного знака «ASICS» в России является компания ООО «Бренд Монитор». На запрос Читинской таможни представитель правообладателя сообщил, что компания, ввозившая мужские полуботинки, не уполномочена на ввоз и реализацию товаров, маркированных этим товарным знаком.
Спортивная обувь, ввозимая из Китая, изготовлена из материалов низкого качества. Цвет и дизайн отличаются от официально утверждённых, ярлыки отличаются от оригинальных. Использование товарного знака «ASICS» на таком товаре может нанести ущерб репутации японской компании ASICS Corporation. Сумму ущерба представитель правообладателя оценил в 480 тысяч рублей.
Читинская таможня в отношении российской фирмы возбудила дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.10 КоАП РФ «Незаконное использование чужого товарного знака».
Обувь изъята и помещена на склад временного хранения. Проводится расследование, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
Партию контрафактных кроссовок «ASICS» ввозили в Читу
Бизнес, Фото:
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