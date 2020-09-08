Свадебный банкет в ресторане обнаружили сотрудники Роспотребнадзора
В Улан-Удэ судебные приставы приостановили на 15 суток деятельность ресторана «Генацвале». Ресторан нарушил санитарные антиковидные требования. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии. В частности, в «Генацвале» отмечалась свадьба, хотя действует запрет на массовые мероприятия, в том числе банкеты в кафе и ресторанах.
- На момент проведения проверки сотрудниками Роспотребнадзора в ресторане проводилось массовое мероприятие – свадьба. В зале заведения находилось 25 посетителей, расстояние между столами составляло менее 1,5 метров. Кроме этого, не был организован сбор использованных одноразовых масок работников предприятия, а в закрытых помещениях ресторана отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха, - отметили в службе судебных приставов.
В связи с нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима чрезвычайной ситуации или возникновения угрозы распространения COVID-19 ООО «Ресторан Генацвале» привлечено к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 15 суток.
На сегодняшний день деятельность ресторана приостановлена, а собственник предупреждён об административной и уголовной ответственности на случай несанкционированного возобновления работы.
Как сообщал «Байкал-Daily», кафе и рестораны в Улан-Удэ не первый раз попадаются на подпольных банкетах. В начале августа стало известно, что улан-удэнское кафе «Очаг» провело праздник, на который собрались более 60 гостей.
Подобные торжества уже приводили в Бурятии ко вспышкам коронавируса. В начале июля заразились 20 гостей свадебных гуляний в городе Бабушкин.
В Северобайкальске заболели гости двух свадеб. Одна из них прошла в 20-х числах июля. Ещё один групповой очаг был зарегистрирован 30 июля после свадьбы в местном ресторане, когда заболели COVID-19 13 человек.
В Улан-Удэ ресторан «Генацвале» прикрыли за свадебный банкет
Бизнес, Фото:
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