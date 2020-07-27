Сложная эпидобстановка сейчас в Северобайкальске
Двое жителей города Северобайкальск заболели коронавирусом после того, как посетили свадьбу. Об этом сообщил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.
- По итогам эпидемиологического расследования 26 июля зарегистрировано ещё два случая новой коронавирусной инфекции у жителей Северобайкальска, которые участвовали в свадьбе. Предварительно установлено число контактных лиц – 20 человек. И это в условиях сложной эпидобстановки в городе, где зарегистрирован 251 случай заболевания COVID-19! – отметил он.
Управление Роспотребнадзора по Бурятии обследовало 103 предприятия общественного питания в Улан-Удэ и 72 – в районах республики. В двух организациях из числа проверенных устраивались банкеты с количеством гостей свыше 60 человек. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаторов, допустивших нарушение эти банкеты, возбуждены административные производства. В отношении 53 предприятий общепита материалы с рекомендациями о временном запрете деятельности переданы в суд.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее очагом распространения коронавируса стала свадьба в городе Бабушкин Кабанского района. На гуляния собрались 35 человек, 20 из них в итоге подхватили COVID-19.
Массовые мероприятия сейчас в Бурятии запрещены. В случае необходимости, к примеру, похорон, рекомендовано собираться узким кругом родственников, не более 10-15 человек. От пышных свадебных гуляний или юбилеев жителям советуют отказаться.
На сегодня число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к 4000.
В Бурятии ещё одна свадьба стала источником коронавируса
Происшествия, Фото:
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