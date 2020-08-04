На севере Бурятии 13 гостей свадьбы заразились коронавирусом

До 16 августа включительно в Северобайкальске приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общепита с количеством посадочных мест от 60 и более. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе правительства Бурятии.
Также введено дополнительное ограничение: с 4 августа по 16 августа расположенные в Северобайкальске кафе и рестораны, вмещающие меньше 60 человек, должны оканчивать работу не позже 21 часа.
Продление запрета связано с тем, что 30 июля в Северобайкальске зарегистрирован групповой очаг, образовавшийся после проведения свадьбы в местном ресторане. На сегодняшний день число заразившихся COVID-19 гостей свадьбы достигло 13 человек.
Также мобильные группы установили, что в кафе и ресторане, несмотря на запрет на массовые мероприятия, проводили свадьбу и юбилей.
Ограничительные мероприятия необходимо для локализации групповых очагов и предупреждения их дальнейшего распространения.
- Случаи COVID-19 в городе регистрируются ежедневно. На сегодня зарегистрировано 309 случаев, что выше республиканского показателя в три раза, - отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Елена Кузьмина.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля очагом распространения коронавируса стала свадьба в городе Бабушкин Кабанского района. На гуляния собрались 35 человек, 20 из них в итоге подхватили COVID-19.
В 20-х числа июля коронавирус выявили у гостей свадьбы в том же Северобайкальске.
Массовые мероприятия сейчас в Бурятии запрещены. В случае необходимости, к примеру, похорон, рекомендовано собираться узким кругом родственников, не более 10-15 человек. От пышных свадебных гуляний или юбилеев жители должны сейчас отказаться.
На утро 4 августа в Бурятии число случаев заражения коронавирусом выросло до 4263 (+25 за сутки). Накануне умерли две больные COVID-19.
Массовые мероприятия сейчас в Бурятии запрещены. В случае необходимости, к примеру, похорон, рекомендовано собираться узким кругом родственников, не более 10-15 человек. От пышных свадебных гуляний или юбилеев жители должны сейчас отказаться.
На утро 4 августа в Бурятии число случаев заражения коронавирусом выросло до 4263 (+25 за сутки). Накануне умерли две больные COVID-19.