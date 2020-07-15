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В Бурятии после свадьбы коронавирусом заразились 20 человек

В Бурятии после свадьбы коронавирусом заразились 20 человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Заболело большинство из участников свадебных гуляний

3 июля в городе Бабушкин Кабанского района Бурятии молодожёны наплевали на действующие ограничения в связи с коронавирусом и провели свадебное торжество. На гуляния собрались 35 человек. В итоге на сегодня 20 из них заболели COVID-19. Об этом сообщили сегодня в управлении Роспотребнадзора по Бурятии. 

- По данному случаю нами проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Круг контактных лиц на сегодня составляет 65 человек. Эта работа продолжается. Также продолжаются медицинское наблюдение и лабораторные обследования, – пояснил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.

Информация передана в МВД для привлечения к административной ответственности организаторов и участников

Специалисты с сожалением отмечают «безответственное и беспечное поведение земляков». А ведь в республике уже был печальный опыт массовых мероприятий, оканчивающихся вспышками коронавируса.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о двух заболевших COVID-19 после похорон, которые прошли в кяхтинском селе. Несмотря на ограничительные мероприятия, на похороны съехались почти 100 человек из нескольких районов.

Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в Тункинском районе после шаманского обряда. Он состоялся в начале июня в селе Шулуты, куда также приехали жители соседнего села Торы. После вспышки коронавируса Шулуты закрыли на карантин. Вскоре власти пошли на необычную меру – село окопали двойным, а после и тройным рвом. Об этом даже рассказали многие федеральные, а также зарубежные СМИ.

В мае произошла вспышка коронавируса после празднования юбилея жителя села Ехэ-Цаган в Селенгинском районе Бурятии. Юбиляр собрал несколько десятков гостей, в том числе из других сёл и Гусиноозёрска. 

В мае была непростая ситуация в Кижингинском районе, где нулевым пациентом стал лама. Он проводил обряды и встречался с местными жителями. Район даже закрывали на карантин.   

- Уважаемые земляки! В очередной раз напоминаю – запрет на любые массовые мероприятия продолжает действовать! За его нарушение предусмотрена административная ответственность. По данному случаю информация была направлена нами в органы внутренних дел для принятия мер в рамках их полномочий. Но стоит опасаться не штрафов, а за состояние своего здоровья. Берегите себя и близких! – обратился к жителям республики Сергей Ханхареев.

Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки в Бурятии коронавирус подтвердился ещё у 41 человека

Также участились случаи летальных исходов от COVID-19. Две последних смерти произошли накануне, 14 июля – скончались 71-летняя женщина и 64-летний мужчина

свадьба коронавирус
 
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