Пострадавшим при взрыве в Улан-Удэ может потребоваться пересадка кожи

«Ухудшения состояния ни у кого нет», - сообщил министр здравоохранения Бурятии
26 сентября на улан-удэнском «Арбате» произошёл взрыв газового баллона в популярном Ethno Cafe. Взрывной волной выбило стёкла, разрушено помещение кафе. При взрыве пострадали 12 человек – все сотрудники общепита.
Сегодня на брифинге министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии пострадавших. Госпитализированы пять человек. Амбулаторное лечение получают семь человек.
Самое тяжёлое состояние у 23-летней пострадавшей, которая находится сейчас в реанимации. У неё ожог 40% тела. Сейчас состояние девушки стабильное.
- Также в реанимации ДРКБ находится 17-летний юноша, у него ожог 15% тела. Ему становится лучше, на сегодняшний день юноша в сознании и кушает. Понятно, что по степени поражения болевой синдром ещё остаётся. Мы лечим, - сообщил министр здравоохранения.
Две женщины с ожогами находятся в отделении гнойной хирургии в больнице скорой медицинской помощи. Ещё одна женщина госпитализирована в отделение травматологии БСМП. Их состояние пока расценивается как средней степени тяжести.
- Ухудшения состояния ни у кого нет. Пока будем лечить консервативно, будем смотреть по степени заживления ожоговой поверхности – требуется ли пересадка кожи. Всё будет зависеть от функционального состояния организма пострадавших, если затягиваться не будет – будем проводить операции. Возможно, обратимся к людям, которые занимаются искусственной кожей, - поделился Дамбинима Самбуев.
В первый же день пострадавших проконсультировали с главным внештатным комбустиологом России Андреем Алексеевым, с ним полностью согласовали тактику лечения. Сегодня в 14:00 пройдёт сеанс телемедицины с Национальным медицинским исследовательским центром хирургии им. Вишневского.
В следственном комитете сообщалось, что сотрудники кафе чувствовали запах газа и пытались самостоятельно устранить его утечку. Дамбинима Самбуев также подтвердил эту информацию.
- Когда мы принимали наших пострадавших, они говорили, что да, сами пытались. Молодой человек – официант, был трудоустроен официально, с разрешения родителей, - прокомментировал министр.
Как сообщал «Байкал-Daily», после взрыва следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». В ближайшее время допросят собственника помещения, владельца и директора кафе. В свою очередь, представители заведения признались, что «в шоке от произошедшего».
В тот же день, 26 сентября, глава республики Алексей Цыденов поручил заместителю председателя правительства по безопасности Петру Мордовскому организовать совместно с профильными надзорными органами внеплановую проверку общественных мест, где используется газобаллонное оборудование.
Пострадавшим при взрыве в Улан-Удэ может потребоваться пересадка кожи
Происшествия, Фото:
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