В Улан-Удэ допросят директора и владельца взорвавшегося кафе

Представители Ethno Cafe, где произошёл взрыв газа, в соцсетях просят «помолиться за ребят»
После взрыва газового баллона Ethno Cafe на «Арбате» в Улан-Удэ следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч. 1 ст. 143 УК РФ». Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», взрыв произошёл утром в субботу в 8.40 часов. На счастье, посетителей в кафе ещё не было, иначе пострадавших было бы намного больше. Взрывной волной выбило стёкла, повреждены стены, окна и мебель. Пострадали 12 человек, шесть из них были отправлены на госпитализацию. Среди пострадавших – 17-летний подросток. Он получил глубокие ожоги 15% тела. Сильнее всех пострадала 23-летняя девушка – у неё ожоги 40% тела, в том числе ожог дыхательных путей.
В СУ СКР по Бурятии раскрыли подробности ЧП.
- По данным следствия, кафе работало в режиме с 9 до 22 часов. 26 октября за час до открытия в заведение пришли работники и начали готовить блюда. Спустя несколько минут после включения газовых плит они почувствовали на кухне запах газа, после чего пытались самостоятельно установить причину и устранить утечку газа. Всего на кухне находилось пять газовых баллонов объёмом 50 литров каждый. Ещё один газовый баллон такой же емкости располагался в помещении моечной и был подключен к газовому водонагревателю. Специализированные службы или специалисты сервиса в кафе не вызывались. В итоге самостоятельно работники утечку газа не устранили. Когда его концентрация в помещении достигла предела, от открытого огня работающих плит произошло воспламенение, - сообщили в Следственном управлении.
В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы, в рамках которых будет установлена тяжесть вреда, причиненного их здоровью.
В настоящее время закончен осмотр места происшествия. Из кафе изъято газовое оборудование, которое будет исследоваться экспертами.
Собственник помещения, владелец и директор кафе установлены. В ближайшее время их допросит следователь.
В свою очередь, на странице Владд кафе / Ethno Cafe в Instagram представители заведения признались, что «в шоке от произошедшего».
- Сегодня утром в нашем кафе по ул. Ленина 25 произошёл несчастный случай.
Нам очень тяжело говорить об этом, но сейчас в сети много разрозненной и не всегда правдивой информации, мы бы хотели от первого лица сообщить, что произошёл взрыв бытового газа на кухне кафе. Причины выясняются, ведется следствие, о деталях мы сообщить пока не можем. Кафе на момент взрыва было закрыто и посетителей в здании не было, но пострадали наши ребята, семь человек, они готовились к открытию.
Пострадавшие были доставлены в БСМП, сейчас двое из них уже дома, трое человек находятся в БСМП в разных отделениях, их состояние удовлетворительное. Ещё двое человек сейчас в реанимации, состояние стабильное, но тяжелое, они в сознании. Мы сразу же известили родных и все силы бросаем на восстановление физического и эмоционального здоровья наших работников, делаем все возможное, чтобы они поправились и вернулись к нормальной жизни, - говорится в сообщении.
- Мы сами в шоке от произошедшего и постараемся сделать все для своих сотрудников. Пока мы воздерживаемся от комментариев, но просим не распространять ложную информацию и домыслы. Благодарим всех за поддержку, пожалуйста, помолитесь за ребят, это будет лучшая помощь в такой ситуации, - добавили представители кафе.
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