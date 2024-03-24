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Пожарные спасли пожилого читинца из задымленной квартиры

Пожарные спасли пожилого читинца из задымленной квартиры
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Пожар возник при приготовлении еды

В одной из квартир пятиэтажки в Чите в районе КСК произошёл пожар. Здесь загорелась еда на плите. Выпитый алкоголь помешал пожилому хозяину квартиры самостоятельно выбраться из задымленного помещения, и, если бы не вовремя прибывшие пожарные, забайкалец мог бы погибнуть.

- Прибывшие спасатели попали в квартиру одновременно через окно по трёхколенной лестнице и спиленную входную дверь. Они вывели читинца на свежий воздух и передали медикам, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Пожар был оперативно потушен на площади 1 квадратный метр.

пожар Чита МЧС

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