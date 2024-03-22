Мужчина является потребителем наркотических средств
В апреле прошлого года наркоман из Забайкальского края вместе с приятелями приехал в Мухоршибирский район Бурятии, где на поле собрали коноплю. При выезде с района, заметив следовавший за ними служебный автомобиль ДПС, они остановились, мужчина вышел и спрятал пакеты с наркотическим средством. Однако «травку» нашли и наркотическое средство в крупном размере изъяли.
Забайкалец с предъявленным обвинением согласился, вину в совершении преступления признал в полном объёме.
- За незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере гражданин Г. осуждён по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщает пресс-служба Мухоршибирского районного суда.
Теперь осуждённый обязан встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, не менять постоянного места жительства без уведомления, а также ежемесячно проходить обследование у врача-нарколога на предмет потребления наркотических средств.
Приговор не вступил в законную силу.
В Бурятии осудили забайкальца за пакеты с коноплёй
Происшествия, Фото:
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