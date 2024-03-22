22 марта

21 марта

Популярное

В Бурятии осудили забайкальца за пакеты с коноплёй

В Бурятии осудили забайкальца за пакеты с коноплёй
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина является потребителем наркотических средств

В апреле прошлого года наркоман из Забайкальского края вместе с приятелями приехал в Мухоршибирский район Бурятии, где на поле собрали коноплю. При выезде с района, заметив следовавший за ними служебный автомобиль ДПС, они остановились, мужчина вышел и спрятал пакеты с наркотическим средством. Однако «травку» нашли и наркотическое средство в крупном размере изъяли.

Забайкалец с предъявленным обвинением согласился, вину в совершении преступления признал в полном объёме.

- За незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере гражданин Г. осуждён по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщает пресс-служба Мухоршибирского районного суда.

Теперь осуждённый обязан встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, не менять постоянного места жительства без уведомления, а также ежемесячно проходить обследование у врача-нарколога на предмет потребления наркотических средств.

Приговор не вступил в законную силу.

Забайкальский край Бурятия наркотики суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии осудили забайкальца за пакеты с коноплёй
В Бурятии осудили забайкальца за пакеты с коноплёй
Происшествия, 22.03.2024
Мужчина является потребителем наркотических средств
В Бурятии начался сезон горящей травы
В Бурятии начался сезон горящей травы
Происшествия, 21.03.2024
Зафиксировано 11 таких пожаров
В Бурятии сгорели курятник, баня и гараж
В Бурятии сгорели курятник, баня и гараж
Происшествия, 21.03.2024
К возгоранию привело короткое замыкание построек
В Улан-Удэ официант украл деньги прямо под камерой
В Улан-Удэ официант украл деньги прямо под камерой
Происшествия, 21.03.2024
Молодой человек проходил в кафе стажировку 
В Улан-Удэ устранили аварию на канализационном коллекторе
В Улан-Удэ устранили аварию на канализационном коллекторе
Происшествия, 21.03.2024
Заасфальтируют участок на месте провала чуть позже
В Иркутской области пятилетний мальчик попал под машину
В Иркутской области пятилетний мальчик попал под машину
Происшествия, 21.03.2024
Ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть
В Улан-Удэ у трамвая оборвался «рог»
В Улан-Удэ у трамвая оборвался «рог»
Происшествия, 21.03.2024
Трамваи простаивали более получаса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^