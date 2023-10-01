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В Бурятии горела автофура

В Бурятии горела автофура
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Инцидент произошёл вблизи Никольска

30 сентября на 610 км трассы Р-258 «Байкал» в Мухоршибирском районе Бурятии в окрестностях села Никольск горела автофура.

- Одна фура на жёсткой сцепке буксировала другую, направлялись в Иркутскую область. Один из автомобилей загорелся, выгорел полностью, - сообщает группа «Мухоршибирь-инфо. 24/7» со ссылкой на ЕДДС района.

По данным группы, пострадавших и розлива топлива нет.

По предварительным данным, причиной пожара стал перегрев тормозов.
пожар

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