Инцидент произошёл вблизи Никольска
30 сентября на 610 км трассы Р-258 «Байкал» в Мухоршибирском районе Бурятии в окрестностях села Никольск горела автофура.
- Одна фура на жёсткой сцепке буксировала другую, направлялись в Иркутскую область. Один из автомобилей загорелся, выгорел полностью, - сообщает группа «Мухоршибирь-инфо. 24/7» со ссылкой на ЕДДС района.
По данным группы, пострадавших и розлива топлива нет.
По предварительным данным, причиной пожара стал перегрев тормозов.
В Бурятии горела автофура
Происшествия, Фото:
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