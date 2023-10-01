В Бурятии горела автофура

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Инцидент произошёл вблизи Никольска



30 сентября на 610 км трассы Р-258 «Байкал» в Мухоршибирском районе Бурятии в окрестностях села Никольск горела автофура.



- Одна фура на жёсткой сцепке буксировала другую, направлялись в Иркутскую область. Один из автомобилей загорелся, выгорел полностью, - сообщает группа «Мухоршибирь-инфо. 24/7» со ссылкой на ЕДДС района.



По данным группы, пострадавших и розлива топлива нет.



По предварительным данным, причиной пожара стал перегрев тормозов.

