В Иркутской области водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими









26 сентября в городе Ангарск Иркутской области столкнулись две иномарки – Toyota Mark II и Toyota Corolla. ДТП произошло ночью на автодороге М-53 (старомосковский тракт). В результате аварии пострадали оба водителя.- 31-летний водитель, не выбрав безопасной скорости движения, не справился с управлением и допустил столкновение с «Тойота Королла», на которой во встречном направлении ехал 30-летний молодой человек. Оба водителя с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Установлено, что предполагаемый виновник аварии не имеет и никогда не имел водительского удостоверения. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.