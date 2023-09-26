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В Иркутской области водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими

В Иркутской области водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Мужчина не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль

26 сентября в городе Ангарск Иркутской области столкнулись две иномарки – Toyota Mark II и Toyota Corolla. ДТП произошло ночью на автодороге М-53 (старомосковский тракт). В результате аварии пострадали оба водителя.


- 31-летний водитель, не выбрав безопасной скорости движения, не справился с управлением и допустил столкновение с «Тойота Королла», на которой во встречном направлении ехал 30-летний молодой человек. Оба водителя с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Установлено, что предполагаемый виновник аварии не имеет и никогда не имел водительского удостоверения. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.



ДТП Иркутская область

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