Дорогу к Тёплым озёрам размыло







Сотрудники МЧС просят отложить поездку в Тёплые озёра, а также отказаться от выходов на близлежащие туристические маршруты. Есть угроза выхода из берегов рек, а также схода селей в горах. По прогнозам, ожидаются сильные дожди.



Тем временем, в экопарке «Южный Байкал» сообщили, что на данный момент в местности находится 237 отдыхающих и 250 сотрудников.



«Просим вас перенести посещение экопарка на несколько дней, до восстановления дороги и соответствующего объявления. Если вы находитесь на территории, просим вас строго следовать указаниям наших сотрудников и быть предельно внимательными», - говорится в сообщении.





Жителей Бурятии и Иркутской области, желающих отдохнуть на Тёплых озёрах, предупреждают о том, что грунтовую дорогу там размыло. Движение по ней закрыто.- Сегодня поступила информация о размытии грунтовой дороги, идущей вдоль реки Снежной в Слюдянском районе Иркутской области. Дорога ведёт к популярным туристическим местам отдыха местности Тёплые озёра. На месте работает оперативная группа, выставлен пост ГИБДД. Движение по дороге закрыто для проведения обследования и оценки безопасности проезда для транспорта, - сообщило ГУ МЧС по Иркутской области.