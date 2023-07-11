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Дорогу к Тёплым озёрам размыло

Дорогу к Тёплым озёрам размыло
Происшествия, 
Движение к популярной туристической местности закрыто

Жителей Бурятии и Иркутской области, желающих отдохнуть на Тёплых озёрах, предупреждают о том, что грунтовую дорогу там размыло. Движение по ней закрыто.

- Сегодня поступила информация о размытии грунтовой дороги, идущей вдоль реки Снежной в Слюдянском районе Иркутской области. Дорога ведёт к популярным туристическим местам отдыха местности Тёплые озёра. На месте работает оперативная группа, выставлен пост ГИБДД. Движение по дороге закрыто для проведения обследования и оценки безопасности проезда для транспорта, - сообщило ГУ МЧС по Иркутской области.

 
Сотрудники МЧС просят отложить поездку в Тёплые озёра, а также отказаться от выходов на близлежащие туристические маршруты. Есть угроза выхода из берегов рек, а также схода селей в горах. По прогнозам, ожидаются сильные дожди.

Тем временем, в экопарке «Южный Байкал» сообщили, что на данный момент в местности находится 237 отдыхающих и 250 сотрудников.

«Просим вас перенести посещение экопарка на несколько дней, до восстановления дороги и соответствующего объявления. Если вы находитесь на территории, просим вас строго следовать указаниям наших сотрудников и быть предельно внимательными», - говорится в сообщении.

дороги туризм

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