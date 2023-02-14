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В Забайкалье будут судить убийцу, расчленившего тело

В Забайкалье будут судить убийцу, расчленившего тело
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Труп он спрятал в резервуаре септика

Прокуратура Нерчинского района в Забайкальском крае утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя, который пьяным убил собутыльника и расчленил труп.

- По версии следствия, в ночь на 25 ноября 2022 года после распития спиртного и конфликта в помещении канализационно-насосной станции в Нерчинске мужчина нанёс своему 46-летнему знакомому не менее семь ударов ножом в область шеи и головы, - сообщили в краевой прокуратуре.

Потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы, убийца расчленил тело и сбросил в резервуар станции.

Уголовное дело направлено в Нерчинский районный суд для рассмотрения по существу.

убийство

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