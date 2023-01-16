В Улан-Удэ спасли травмированного пожилого инвалида

Мужчина упал в собственной квартире и не мог встать



Сегодня днём в посёлке Аэропорт в Улан-Удэ спасли 64-летнего пожилого инвалида, который упал в своей квартире. Получив травму, мужчина самостоятельно не смог подняться.



Сообщение об инциденте пришло от дежурного ЕДДС в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРППС). Прибыв на место, спасатели БРПСС в присутствии сотрудника полиции вскрыли квартиру.



- Благодаря своевременной помощи спасателей к пострадавшему мужчине был обеспечен доступ бригаде скорой и оказана своевременная медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО И ЧС.

