Мужчина упал в собственной квартире и не мог встать
Сегодня днём в посёлке Аэропорт в Улан-Удэ спасли 64-летнего пожилого инвалида, который упал в своей квартире. Получив травму, мужчина самостоятельно не смог подняться.
Сообщение об инциденте пришло от дежурного ЕДДС в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРППС). Прибыв на место, спасатели БРПСС в присутствии сотрудника полиции вскрыли квартиру.
- Благодаря своевременной помощи спасателей к пострадавшему мужчине был обеспечен доступ бригаде скорой и оказана своевременная медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО И ЧС.
В Улан-Удэ спасли травмированного пожилого инвалида
Происшествия, Фото:
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