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В Улан-Удэ спасли травмированного пожилого инвалида

В Улан-Удэ спасли травмированного пожилого инвалида
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина упал в собственной квартире и не мог встать

Сегодня днём в посёлке Аэропорт в Улан-Удэ спасли 64-летнего пожилого инвалида, который упал в своей квартире. Получив травму, мужчина самостоятельно не смог подняться.

Сообщение об инциденте пришло от дежурного ЕДДС в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРППС). Прибыв на место, спасатели БРПСС в присутствии сотрудника полиции вскрыли квартиру.

- Благодаря своевременной помощи спасателей к пострадавшему мужчине был обеспечен доступ бригаде скорой и оказана своевременная медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО И ЧС.
спасательная операция

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