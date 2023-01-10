В Улан-Удэ неизвестный угрожал ребёнку в кинотеатре и бросался на его мать

Мужчину, который заявился туда пьяным, уже разыскивает полиция





Эта история недавно произошла в столице Бурятии. Местная жительница рассказала, что её десятилетний сын вместе с друзьями пришёл на фильм «Аватар» (), который показывали в ТРЦ «People’s Park».- Отвезла их туда, помогла купить билеты и спокойно уехала домой. Буквально через час ребёнок начал писать мне: «Мама, здесь пьяный мужик орёт и угрожает, говорит, что я пинаю его кресло», – поделилась улан-удэнка в местном паблике «Аноним 03».Мальчик сообщил, что сразу же извинился и даже поставил между ногами и креслом, где сидел незнакомец, рюкзак, чтобы не беспокоить его.- Но агрессия только усиливалась. Он начал материться и угрожать, – продолжили женщина. – К концу сеанса я уже была на месте, и здесь всё встало на свои места. Мужчина был невменяем – пьян или же находился под каким-то другим воздействием. Когда они вышли, он и на меня начал орать и угрожать. Специально перед этим позвала администрацию «People’s Park» и охрану. Видели бы вы их реакцию. Её не было: охрана просто молча смотрела, как он орёт и толкает уже меня.В итоге пришлось вызывать правоохранителей. Скандалист тем временем успел сделать ноги.- Видимо, осознав последствия приезда полиции, он скрылся. Заявление я написала. Есть видеосъёмка его поведения, – сообщила автор поста. – Человек явно неадекватный. Почему в развлекательные центры пускают пьяных мужиков, которые так себя ведут и, более того, угрожают, матерятся и толкаются?Улан-удэнка добавила, что у неё есть свидетель – женщина, которая может подтвердить произошедшее. Она ищет и других очевидцев нападок мужчины. «Большая просьба откликнуться, всех кто может знать этого человека», – обратилась к землякам неизвестный автор.В МВД по Бурятии подтвердили, что мать школьника в самом деле написала заявление в полицию.- Сейчас по заявлению 36-летней женщины о том, что в торгово-развлекательном центре неизвестный угрожал её ребёнку, проводится проверка и мероприятия, направленные на установление личности мужчины, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.