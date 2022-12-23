С места происшествия изъяты ружье и две гильзы
34-летний житель Иркутской области признан виновным в убийстве.
По версии следствия, вечером 22 декабря в бане, расположенной на территории частного домовладения в селе Игжей Усть-Удинского район, во время ссоры на почве ревности фигурант выстрелил из гладкоствольного ружья в голову своей 35-летней жене. Она умерла на месте происшествия.
После произошедшего мужчина попытался свести счёты с жизнью. Ему была оказана медицинская помощь.
Следователи следственного отдела совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области установили все обстоятельства совершенного преступления. В ходе осмотра места происшествия изъято ружье и две гильзы.
Следователи задержали мужчину. В настоящее время решается вопрос об избрани ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Ревнивый житель Иркутской области в бане застрелил жену
Происшествия, Фото:
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