Житель Бурятии убил отчима

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Мотивы и причины нападения устанавливаются



В селе Кырен Тункинского района Бурятии 40-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве 59-летнего отчима.



Преступление произошло вечером 20 декабря.



- По данным следствия, подозреваемый проживал в селе Кырен вместе с матерью и её сожителем. 20 декабря они вместе употребляли спиртные напитки, после чего вечером подозреваемый ножом нанёс удар отчиму в голень. Мотивы и причины нападения сейчас выясняются следствием. Клинком были пересечены крупные кровеносные сосуды, и от полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Следователи допрашивают задержанного мужчину. После этого данные им показания будут проверены на месте происшествия.



Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

