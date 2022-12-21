Мотивы и причины нападения устанавливаются
В селе Кырен Тункинского района Бурятии 40-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве 59-летнего отчима.
Преступление произошло вечером 20 декабря.
- По данным следствия, подозреваемый проживал в селе Кырен вместе с матерью и её сожителем. 20 декабря они вместе употребляли спиртные напитки, после чего вечером подозреваемый ножом нанёс удар отчиму в голень. Мотивы и причины нападения сейчас выясняются следствием. Клинком были пересечены крупные кровеносные сосуды, и от полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Следователи допрашивают задержанного мужчину. После этого данные им показания будут проверены на месте происшествия.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Бурятии убил отчима
Происшествия, Фото:
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