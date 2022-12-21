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В Бурятии сельчане замаскировали незаконно срубленные лиственницы

В Бурятии сельчане замаскировали незаконно срубленные лиственницы
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Однако «чёрных» лесорубов поймали с поличным

Сотрудники управления уголовного розыска МВД Бурятии на территории Верхне-Берёзовского участкового лесничества в 13 километрах от села Дабата поймали двух «чёрных» лесорубов.

Полицейские в труднодоступной лесной местности с поличным задержали двух жителей села Эрхирик 42 и 59 лет. В момент задержания они грузили в кузов уже распиленную на чурки древесину.


Как выяснилось, ранее мужчины незаконно срубили лиственницы. Чтобы лесники и полицейские не обнаружили незаконную рубку, поваленные деревья замаскировали, обложив их по бокам и сверху валежником и сухостойными деревьями.

Объём незаконно заготовленных лесных насаждений составил около 6 кубометров, причинённый ущерб – около 200 тысяч рублей.

- Предварительно установлено, что вырубить в ходе заготовки сухостоя и валежника сырорастущие деревья без имеющегося на то разрешения предложил 59-летний мужчина. Нанятый работник возражать не стал, хотя знал, что подобные действия противоправны: несколько лет назад он привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

С места происшествия изъяты грузовик и бензопила, которые 59-летний мужчина взял у родственника, а также лиственницы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Следствие продолжается.
черные лесорубы

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