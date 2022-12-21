В Бурятии сельчане замаскировали незаконно срубленные лиственницы





Сотрудники управления уголовного розыска МВД Бурятии на территории Верхне-Берёзовского участкового лесничества в 13 километрах от села Дабата поймали двух «чёрных» лесорубов.Полицейские в труднодоступной лесной местности с поличным задержали двух жителей села Эрхирик 42 и 59 лет. В момент задержания они грузили в кузов уже распиленную на чурки древесину.Как выяснилось, ранее мужчины незаконно срубили лиственницы. Чтобы лесники и полицейские не обнаружили незаконную рубку, поваленные деревья замаскировали, обложив их по бокам и сверху валежником и сухостойными деревьями.Объём незаконно заготовленных лесных насаждений составил около 6 кубометров, причинённый ущерб – около 200 тысяч рублей.- Предварительно установлено, что вырубить в ходе заготовки сухостоя и валежника сырорастущие деревья без имеющегося на то разрешения предложил 59-летний мужчина. Нанятый работник возражать не стал, хотя знал, что подобные действия противоправны: несколько лет назад он привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.С места происшествия изъяты грузовик и бензопила, которые 59-летний мужчина взял у родственника, а также лиственницы.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Следствие продолжается.