20 декабря

19 декабря

Популярное

В Бурятии зафиксирован рост числа ДТП

В Бурятии зафиксирован рост числа ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Третий день подряд аварий больше, чем обычно

За прошедшие сутки, 19 декабря, на дорогах Бурятии произошло 34 аварии с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими не зарегистрировано.

При этом третий день фиксируется аварий больше, чем обычно, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей и пешеходов на сложные дорожные условия, связанные с выпадением осадков.

- Участникам дорожного движения необходимо учитывать состояние дорожного полотна. Во избежание аварийных ситуаций водителям необходимо строго соблюдать требования ПДД и выбирать скорость движения, соответствующую дорожным условиям, избегая резких маневров, соблюдайте безопасную дистанцию и не забывайте о ремнях безопасности. Пешеходам также стоит соблюдать ПДД и не подвергать себя опасности на скользкой дороге. Перед переходом проезжей части убедитесь, что транспортные средства остановились и только после этого продолжайте движение, - призывают в УГИБДД по Бурятии.

Вчера инспекторы ДПС выявили на дорогах республики 289 нарушений ПДД. В том числе задержаны 20 водителей с признаками опьянения.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии зафиксирован рост числа ДТП
В Бурятии зафиксирован рост числа ДТП
Происшествия, 20.12.2022
Третий день подряд аварий больше, чем обычно
Свалка вблизи Байкала в Бурятии разрастается
Свалка вблизи Байкала в Бурятии разрастается
Происшествия, 20.12.2022
Площадь свалки уже превышает 2,5 тысячи квадратных метров
Забайкалец на угнанном «УАЗе» уехал в соседнее село к друзьям
Забайкалец на угнанном «УАЗе» уехал в соседнее село к друзьям
Происшествия, 19.12.2022
Угонщик «помогал» владельцу автомобиля с ремонтом 
Житель Бурятии незаконно спилил шесть лиственниц
Житель Бурятии незаконно спилил шесть лиственниц
Происшествия, 19.12.2022
Ущерб составил около 200 тысяч рублей
В Бурятии спасатели ищут пропавшего мужчину
В Бурятии спасатели ищут пропавшего мужчину
Происшествия, 19.12.2022
Он ушёл с животноводческой стоянки и исчез
В Иркутской области за сутки два автомобиля провалились под лёд
В Иркутской области за сутки два автомобиля провалились под лёд
Происшествия, 19.12.2022
Инциденты произошли на одной реке в Зиминском районе
В Улан-Удэ детям приходится отбиваться от псов палками
В Улан-Удэ детям приходится отбиваться от псов палками
Происшествия, 19.12.2022
Два года назад собаки едва не растерзали там насмерть 20-летнюю девушку
Под Иркутском зарегистрирован всплеск дачных краж
Под Иркутском зарегистрирован всплеск дачных краж
Происшествия, 19.12.2022
Беспечные дачники оставляют в домиках технику и инструменты
В Бурятии две сестры 6 и 8 лет стащили вещи из торгового центра
В Бурятии две сестры 6 и 8 лет стащили вещи из торгового центра
Происшествия, 19.12.2022
Мать девочек призвали внимательнее следить за ними

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^