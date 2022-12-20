Третий день подряд аварий больше, чем обычно
За прошедшие сутки, 19 декабря, на дорогах Бурятии произошло 34 аварии с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими не зарегистрировано.
При этом третий день фиксируется аварий больше, чем обычно, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей и пешеходов на сложные дорожные условия, связанные с выпадением осадков.
- Участникам дорожного движения необходимо учитывать состояние дорожного полотна. Во избежание аварийных ситуаций водителям необходимо строго соблюдать требования ПДД и выбирать скорость движения, соответствующую дорожным условиям, избегая резких маневров, соблюдайте безопасную дистанцию и не забывайте о ремнях безопасности. Пешеходам также стоит соблюдать ПДД и не подвергать себя опасности на скользкой дороге. Перед переходом проезжей части убедитесь, что транспортные средства остановились и только после этого продолжайте движение, - призывают в УГИБДД по Бурятии.
Вчера инспекторы ДПС выявили на дорогах республики 289 нарушений ПДД. В том числе задержаны 20 водителей с признаками опьянения.
В Бурятии зафиксирован рост числа ДТП
Происшествия, Фото:
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