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Забайкалец на угнанном «УАЗе» уехал в соседнее село к друзьям

Забайкалец на угнанном «УАЗе» уехал в соседнее село к друзьям
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Угонщик «помогал» владельцу автомобиля с ремонтом

В полицию Улетовского района Забайкальского края обратился местный житель с заявлением об угоне автомобиля «УАЗ». Он рассказал, что у него сломалась машина на просёлочной дороге около села Дешулан. Тогда к нему подошёл незнакомец и «предложил» помочь с ремонтом.

- Потерпевший пустил мужчину за руль, а сам начал толкать машину. Через несколько метров автомобиль завёлся и злоумышленник, оставив владельца «УАЗа» на дороге, уехал, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Мужчина поехал в соседнее село к друзьям.

Полицейские установили и поймали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель городского посёлка Атамановка. Ранее он уже попадал в поле зрении полиции.

Возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернули владельцу.
Забайкальский край угон

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