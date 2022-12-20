Забайкалец на угнанном «УАЗе» уехал в соседнее село к друзьям

Угонщик «помогал» владельцу автомобиля с ремонтом



В полицию Улетовского района Забайкальского края обратился местный житель с заявлением об угоне автомобиля «УАЗ». Он рассказал, что у него сломалась машина на просёлочной дороге около села Дешулан. Тогда к нему подошёл незнакомец и «предложил» помочь с ремонтом.



- Потерпевший пустил мужчину за руль, а сам начал толкать машину. Через несколько метров автомобиль завёлся и злоумышленник, оставив владельца «УАЗа» на дороге, уехал, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Мужчина поехал в соседнее село к друзьям.



Полицейские установили и поймали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель городского посёлка Атамановка. Ранее он уже попадал в поле зрении полиции.



Возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернули владельцу.

