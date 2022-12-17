Следователи назвали основные версии крушения вертолёта в Улан-Удэ





На место происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа в составе заместителя руководителя следственного управления, а также опытных следователей и следователей-криминалистов СК России.





комментарий заместителя руководителя Восточного МСУТ СК России Николая Воронкова



Осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские, химическая, лётно-техническая судебные экспертизы, изъяты образцы топлива с места вылета воздушного судна и техническая документация, проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин авиационной катастрофы.



- Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолёта: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования, - отметили в пресс-службе.



Расследование продолжается.











Семьям погибших членов экипажа выплатят материальную помощь в размере 1 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба главы РБ и правительства РБ.



