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Следователи назвали основные версии крушения вертолёта в Улан-Удэ

Следователи назвали основные версии крушения вертолёта в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
В авиакатастрофе погибли три члена экипажа

Как сообщал «Байкал-Daily», 16 декабря в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ в результате аварии при посадке загорелся вертолёт Ми-8. Экипаж в составе троих человек погиб. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 263 УК РФ). 

Следователи продолжают работу на месте происшествия.

- В ходе предварительного следствия установлено, что 16 декабря 2022 года около 15 часов 50 минут местного времени вертолёт Ми-8 АМТ осуществлял перелёт с аэродрома «Восточный» до международного аэропорта «Байкал» города Улан-Удэ. При посадке на запасную взлётно-посадочную полосу аэропорта «Байкал» воздушное судно перешло в режим самопроизвольного вращения и упало. В результате авиакатастрофы и возникшего пожара вертолёт разрушен полностью, члены экипажа погибли, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

На место происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа в составе заместителя руководителя следственного управления, а также опытных следователей и следователей-криминалистов СК России.

 комментарий заместителя руководителя Восточного МСУТ СК России Николая Воронкова

Осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские, химическая, лётно-техническая судебные экспертизы, изъяты образцы топлива с места вылета воздушного судна и техническая документация, проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин авиационной катастрофы.

- Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолёта: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования, - отметили в пресс-службе.

Расследование продолжается.


Семьям погибших членов экипажа выплатят материальную помощь в размере 1 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба главы РБ и правительства РБ.

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