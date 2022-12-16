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Экипаж разбившегося в Улан-Удэ вертолёта погиб

Экипаж разбившегося в Улан-Удэ вертолёта погиб
Происшествия,  Фото:t.me/ATV_BAIKAL
На месте крушения скончались три человека

Официально подтверждена информация о гибели экипажа разбившегося в улан-удэнском аэропорту вертолёта Ми-8.

- На борту вертолёта не было пассажиров. Экипаж три человека. Экипаж, к сожалению, погиб, - сообщил в своём телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», сообщение о крушении вертолёта поступило в экстренные службы в четвёртом часу дня. Упавший вертолёт загорелся на рулёжной дорожке.

Известно, что машина производства Улан-Удэнского авиационного завода. Она ещё не находилась в эксплуатации, лишь готовилась к поставке заказчику.

Отметим, внимание жителей близлежащего Поселья этот вертолёт привлёк ещё до крушения. Местные жители рассказывают, что он летел в районе частного сектора необычайно низко.

ТАСС сообщает, что, по предварительным данным, причиной крушения мог стать пожар в двигателе. В свою очередь, Babr Mash в качестве предварительной версии называет то, что вертолёт попал в вихревое кольцо.

Телеграм-канал «112» опубликовал список экипажа, находившегося на борту:

1. Галсан Г. - лётчик-испытатель;
2. Андрей С. - техник;
3. Илья Б. - второй пилот.

На месте продолжают работать спасательные службы. Пожарные были привлечены по второму рангу (из пяти возможных). 
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