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Уголовное дело возбудили в Бурятии после крушения вертолёта

Уголовное дело возбудили в Бурятии после крушения вертолёта
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
На месте работали опытные следователи и криминалисты

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8 в аэропорту Улан-Удэ, при котором погибли три человека.

- Предварительно установлено, что 16 декабря в Улан-Удэ на территории аэропорта «Байкал» потерпел крушение вертолёт Ми-8, на борту которого находились три члена экипажа. Все лица, находящиеся в вертолёте, погибли. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 263 УК РФ), - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК России.

На место происшествия выехали опытные следовали и криминалисты.


Как сообщал «Байкал-Daily», вертолёт Ми-8 разбился в четвёртом часу дня в пятницу, 16 декабря. Машина была произведена на Улан-Удэнском авиационном заводе, она ещё не находилась в эксплуатации, лишь готовилась к поставке заказчику. Вертолёт прилетел из аэродрома Восточный в аэропорт «Байкал», где рухнул на рулёжной дорожке. После вертолёт загорелся.

Глава республики Алексей Цыденов сообщил, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей от республики, также финансовую помощь окажет авиазавод. 
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