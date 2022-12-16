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Власти Бурятии выплатят семьям погибшим при крушении Ми-8 по миллиону

Власти Бурятии выплатят семьям погибшим при крушении Ми-8 по миллиону
Происшествия, 
Глава Бурятии назвал возможные причины трагедии

Власти Бурятии выплатят семьям погибших при крушении вертолёта Ми-8 компенсации в размере миллиона рублей. Также материальную помощь окажет Улан-Удэнский авиазавод. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Сегодня в 15:20 местного времени поступило сообщение о том, что в аэропорту «Байкал» совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. При посадке вертолёт загорелся. На борту вертолёта не было пассажиров, он ещё не находился в эксплуатации, не был передан заказчикам. На борту находилось три члена экипажа. К сожалению, экипаж погиб. Тушение завершено, уже есть подтверждение гибели людей. Членам семей погибших со стороны республики будут выплачены по миллиону рублей. Со стороны авиазавода также будут произведены выплаты материальной помощи членам семей погибших, - прокомментировал глава.

 
Причины случившегося выясняются. По предварительным данным, это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолёт уже практически совершил посадку.

На месте работают все службы. Вся дополнительная информация будет представлена, обещал Алексей Цыденов.
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