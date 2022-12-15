В Забайкалье мужчин, потерявших сознание, спасли из горящей квартиры

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Они лежали на полу



Вечером 14 декабря в посёлке Чернышевск Забайкальского края произошёл пожар в многоквартирном доме по улице Журавлева. На место отправились 11 пожарных и две автоцистерны.



- Для проверки помещений на наличие людей были направлены бойцы газодымозащитной службы. Из-за сильного задымления в подъезде возникла угроза отравления жителей продуктами горения. Поэтому спасатели эвакуировали 12 человек, среди которых были двое детей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



В квартире на втором этаже, где произошло возгорание, пожарные обнаружили двух мужчин без сознания. Они получили отравление угарным газом. Пострадавших вынесли на улицу и передали медикам.



Огонь на другие квартиры не распространился. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

