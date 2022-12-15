Они лежали на полу
Вечером 14 декабря в посёлке Чернышевск Забайкальского края произошёл пожар в многоквартирном доме по улице Журавлева. На место отправились 11 пожарных и две автоцистерны.
- Для проверки помещений на наличие людей были направлены бойцы газодымозащитной службы. Из-за сильного задымления в подъезде возникла угроза отравления жителей продуктами горения. Поэтому спасатели эвакуировали 12 человек, среди которых были двое детей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
В квартире на втором этаже, где произошло возгорание, пожарные обнаружили двух мужчин без сознания. Они получили отравление угарным газом. Пострадавших вынесли на улицу и передали медикам.
Огонь на другие квартиры не распространился. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
В Забайкалье мужчин, потерявших сознание, спасли из горящей квартиры
Происшествия, Фото:
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