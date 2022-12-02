В Иркутске автокран насмерть сбил женщину

Женщина переходила дорогу в нескольких метрах от «зебры»
Сегодня в Иркутске водитель автокрана насмерть сбил женщину вблизи «зебры».
ДТП произошло после обеда на улице Депутатская в районе остановки «Станиславского». От полученных травм пешеход скончалась на месте.
- По предварительной информации, водитель автокрана допустил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть в нескольких метрах от пешеходного пешехода. От полученных травм последняя скончалась на месте, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность погибшей. По их данным, женщине на вид 50-60 лет. При себе имела палки для скандинавской ходьбы.
Женщина переходила дорогу в нескольких метрах от «зебры»
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