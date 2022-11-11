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Улан-удэнцы во время ремонта квартиры нашли 57 костей

Улан-удэнцы во время ремонта квартиры нашли 57 костей
Происшествия, 
Следователям предстоит узнать, кому принадлежат останки

Днём 5 ноября жильцы квартиры на первом этаже двухэтажного деревянного дома на улице Шаляпина в Улан-Удэ обнаружили жуткую находку. Жители затеяли ремонт, для чего вскрыли полы в ванной комнате. Там, как оказалось, были кем-то спрятаны кости.

Испугавшиеся жильцы сообщили о найденном в правоохранительные органы.

- В ходе осмотра места происшествия чуть глубже в земле были обнаружены другие костные останки – всего 57 фрагментов. По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району Улан-Удэ проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

 

Сейчас обнаруженные останки переданы экспертам для проведения судебно-медицинских исследований и установления, чьи они.

В ходе осмотра сделаны предварительные выводы, что костные останки находились в земле достаточно длительное время. Однако кому они принадлежат: животному или человеку, без дополнительных анатомических и химических исследований определить пока не удалось.

Известно, что семья приобрела квартиру более 38 лет назад. Всё это время подпольные помещения не проверялись и оставались нетронутыми.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте в ходе реконструкции старого здания в центре Улан-Удэ рабочие на крыше под слоем шлака обнаружили два мумифицированных человеческих эмбриона. Рядом с эмбрионами обнаружены флаконы из-под медицинских препаратов и другие предметы лечебного дела конца 19 – начала 20 века.
останки

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