В Забайкалье на пожаре в пятиэтажке спасли людей из закрытой квартиры

Мужчина получил ожоги, а женщина – отравление угарным газом



Днём 8 ноября в городе Борзя Забайкальского края удалось спасти двух человек при пожаре в многоквартирном доме по улице Карла Маркса.



Возгорание произошло в квартире на первом этаже пятиэтажки. На момент прибытия первого подразделения пожарных из окна шёл дым. Звено газодымозащитной службы вывело троих жильцов с первого и второго этажа.



В горящую квартиру пожарным пришлось проникать через балкон. Входная металлическая дверь была закрыта изнутри. Мужчину с ожогами и женщину с отравлением угарным газом отправили в больницу.



- Благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать дальнейшего распространения огня и пожар был полностью потушен. В результате огнём повреждены домашние вещи, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



Причина возгорания устанавливается.

