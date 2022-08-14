В Бурятии спасатели помогли двум девушкам в горах

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Туристки приехали в Аршан из Иркутска



Вечером 13 августа в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в горах Тункинского района две девушки нуждаются в помощи.



По имеющейся информации, девушки 21 и 27 лет из Иркутска, отдыхая в селе Аршан, вышли прогуляться по тропе к пику Любви. Во время возвращения одна из них получила травму ноги, а у второй - ухудшилось самочувствие, появились головокружение.



На место происшествия выехали спасатели. Прибыв на место, был произведён осмотр пострадавших, после чего спасатели вывели их в Аршан. Благодаря своевременной помощи девушки были доставлены в населённый пункт в удовлетворительном состоянии и переданы работникам скорой помощи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.







