Туристки приехали в Аршан из Иркутска
Вечером 13 августа в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в горах Тункинского района две девушки нуждаются в помощи.
По имеющейся информации, девушки 21 и 27 лет из Иркутска, отдыхая в селе Аршан, вышли прогуляться по тропе к пику Любви. Во время возвращения одна из них получила травму ноги, а у второй - ухудшилось самочувствие, появились головокружение.
На место происшествия выехали спасатели. Прибыв на место, был произведён осмотр пострадавших, после чего спасатели вывели их в Аршан. Благодаря своевременной помощи девушки были доставлены в населённый пункт в удовлетворительном состоянии и переданы работникам скорой помощи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии спасатели помогли двум девушкам в горах
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 14.08.2022
Туристки приехали в Аршан из Иркутска
Происшествия, 14.08.2022
Молодой человек госпитализирован в районную больницу
Происшествия, 13.08.2022
Мужчина не пострадал в результате аварии
Мужчина представился не своим именем
Двух пассажиров машины осматривают медики
Сотрудники колонии строгого режима предотвратили доставку мобильных телефонов
Жители республики умирают и от отравления алкоголем, и от болезни сердца, вызванной алкоголизмом
Девочку раздели догола, били и тушили об неё окурки
Полицейские раскрыли майскую кражу
По одной из версий, несчастный случай произошёл во время селфи
Мальчишки приехали на отдых к бабушке
Мужчина не скупился и обставил свою нарколабораторию специальной дорогой техникой
Осуждённый мужчина нашёл наёмника, который убил бизнесмена
Арестованный автомобиль продали на торгах
В озере из гудрона, которое находится вблизи пастбища, периодически увязают животные