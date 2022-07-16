В Бурятии предупреждают об опасности использования тройников и удлинителей

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Немало пожаров происходит из-за превышения допустимой нагрузки



В наше время количество и разнообразие бытовой техники в квартирах с каждым днём все увеличивается, а количество розеток остаётся тем же.



Большинству людей живущих в старых квартирах с двумя-тремя розетками на комнату приходится как-то выкручиваться и использовать для подключения различных электроприборов тройники и удлинители. Тут главное не перестараться, так как непродуманное использование удлинителей очень опасно для вас и вашей квартиры, предупреждают в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



При одновременном включении в одну розетку нескольких электроприборов, их мощность не должна превышать допустимой нагрузки, которая составляет для российских розеток 1,3 кВт, а для европейских — 2,2-3,5 кВт. Много пожаров происходит из-за того, что в удлинитель включают одновременно холодильник, микроволновую печь, телевизор и т.д.



При одновременной работе нескольких мощных электроприборов происходит нагревание проводки, что в ряде случаев сопровождается повреждением изоляции. А этот процесс может стать причиной возникновения короткого замыкания в дальнейшем пожара.



Республиканское агентство ГО и ЧС рекомендует использовать удлинители и тройники в квартире только в самых необходимых случаях.



- По возможности, старайтесь обходится без них. При ремонте модернизируйте электропроводку и увеличьте количество розеток в домах, разместив их в местах установки электроприборов. Помните, неконтролируемое использование тройников и удлинителей в домах со старой электропроводкой это прямая дорога к пожару! – предостерегают специалисты.



