Инцидент произошёл на Богатырском мосту
Сегодня утром в Улан-Удэ задымился трамвай. Инцидент произошёл в 40 квартале в районе остановки «Мост Богатырский». Фото дымящегося вагона опубликовали в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».
Как выяснилось, пассажиров внутри трамвая не было, так как вагон – учебный.
- В 9:34 в 54-м учебном вагоне выбило автомат, задымилась первая тележка. Применили огнетушитель, возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Прохожие вызвали пожарную машину, - сообщили «Байкал-Daily» в МУП «Управление трамвая».
Как сообщал «Байкал-Daily», подобный инцидент произошёл в 2020 году, когда в Улан-Удэ возле остановки «ВСГУТУ» на ходу загорелся трамвай. Тогда обошлось также без пострадавших.
В Улан-Удэ задымился трамвай
Происшествия, Фото:
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