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В Улан-Удэ задымился трамвай

В Улан-Удэ задымился трамвай
Происшествия,  Фото:t.me/ves_uu
Инцидент произошёл на Богатырском мосту

Сегодня утром в Улан-Удэ задымился трамвай. Инцидент произошёл в 40 квартале в районе остановки «Мост Богатырский». Фото дымящегося вагона опубликовали в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Как выяснилось, пассажиров внутри трамвая не было, так как вагон – учебный.

- В 9:34 в 54-м учебном вагоне выбило автомат, задымилась первая тележка. Применили огнетушитель, возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Прохожие вызвали пожарную машину, - сообщили «Байкал-Daily» в МУП «Управление трамвая».

Как сообщал «Байкал-Daily», подобный инцидент произошёл в 2020 году, когда в Улан-Удэ возле остановки «ВСГУТУ» на ходу загорелся трамвай. Тогда обошлось также без пострадавших.
трамвай

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