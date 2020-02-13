Возгорание произошло возле ВСГУТУ
Накануне вечером в Улан-Удэ возле остановки «ВСГУТУ» загорелся трамвай, шедший по маршруту. Фотографии появились в паблике ves_ulan_ude.
- Горит трамвай на 10 корпусе. Удалось потушить самостоятельно огнетушителем, - поделился очевидец.
В МУП «Управление трамвая» «Байкал-Daily» уточнили, что инцидент произошёл в 21.29.
- В результате короткого замыкания внутри катушки радиопомех появилось задымление. Водитель обесточил вагон, убрал пантограф. В 21.33 вагон был буксирован в депо. Пострадавших нет, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
В трамвае, в том числе на крыше, существует несколько степеней защиты от пожара.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2019 года трамвай загорелся в центре города, напротив развлекательного комплекса «Еврозона».
В Улан-Удэ на ходу загорелся трамвай
Происшествия, Фото:
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