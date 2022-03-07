В Бурятии в тройном ДТП погиб водитель

Накануне, 6 марта, в тройном ДТП в Кабанском районе погиб водитель, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Автоавария случилась около 20:30. 31-летний водитель ВАЗ-2121 «Нива» по дороге Р-258 «Байкал» в направлении Иркутска в шести километрах от города Бабушкин, предварительно, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем «Фиат Дукато», которым управлял 50-летний мужчина. Далее отечественный автомобиль столкнулся с автомобилем «БМВ», за рулём которого находился 28-летний мужчина.В результате ДТП водитель «Нивы» скончался в медучреждении. Водитель и 54-летняя пассажирка «БМВ» с различными травмами госпитализированы в больницу.