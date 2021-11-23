 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 ноября

22 ноября

Популярное

В Бурятии сгорел тепляк с пристроем

В Бурятии сгорел тепляк с пристроем
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в Кяхте

22 ноября в городе Кяхта загорелся тепляк местных жителей. Огонь перекинулся на пристрой.

Открытое горение пожарные ликвидировали за семь минут.

Пристрой выгорел полностью, тепляк поврежден изнутри на площади 10 кв.м. Причиной произошедшего, вероятно, послужило нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов.

- Необходимо пользоваться только исправным электрооборудованием заводского производства. Важно не располагать возле сгораемых предметов и материалов электроприборы, не оставлять их включенными без присмотра, не перегружать электросеть единовременным включением нескольких приборов, - призвали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии оштрафовали живодёра, съевшего собак
В Бурятии оштрафовали живодёра, съевшего собак
Происшествия, 23.11.2021
Мужчина задушил собак, которых ему оставляли на попечение
В Забайкалье сгорели 40 тонн сена
В Забайкалье сгорели 40 тонн сена
Происшествия, 23.11.2021
Пожарным удалось отстоять от огня дом и надворные постройки
В Бурятии поймали 16-летнего угонщика
В Бурятии поймали 16-летнего угонщика
Происшествия, 23.11.2021
На одном из угнанных авто парень попал в аварию
В Бурятии автомобиль загорелся на ходу
В Бурятии автомобиль загорелся на ходу
Происшествия, 23.11.2021
Загорелся моторный отсек авто
В Бурятии подросток спас провалившегося под лёд ребёнка
В Бурятии подросток спас провалившегося под лёд ребёнка
Происшествия, 23.11.2021
Ребёнок, катавшийся на коньках, ушёл под лёд на глазах семиклассника
В Бурятии горели два гаража
В Бурятии горели два гаража
Происшествия, 23.11.2021
Один из них выгорел изнутри
В Бурятии ГИБДД назвала самый аварийный день
В Бурятии ГИБДД назвала самый аварийный день
Происшествия, 23.11.2021
С начала года на дорогах республики погибли 25 пешеходов
Иркутянин обокрал отзывчивого студента из Кот-д’ Ивуара
Иркутянин обокрал отзывчивого студента из Кот-д’ Ивуара
Происшествия, 23.11.2021
Мужчине слишком понравился гаджет иностранца
Житель Бурятии устроил на ферме хранилище конопли
Житель Бурятии устроил на ферме хранилище конопли
Происшествия, 23.11.2021
Тайники были найдены в теплицах, общежитии и кочегарке
В Бурятии сгорели дом и летняя кухня
В Бурятии сгорели дом и летняя кухня
Происшествия, 22.11.2021
Один из пожаров произошёл ночью
В Бурятии по вине лодочника погибли два человека
В Бурятии по вине лодочника погибли два человека
Происшествия, 22.11.2021
У мужчины не было прав, чтобы управлять маломерным судном

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^