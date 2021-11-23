Пожар произошёл в Кяхте
22 ноября в городе Кяхта загорелся тепляк местных жителей. Огонь перекинулся на пристрой.
Открытое горение пожарные ликвидировали за семь минут.
Пристрой выгорел полностью, тепляк поврежден изнутри на площади 10 кв.м. Причиной произошедшего, вероятно, послужило нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов.
- Необходимо пользоваться только исправным электрооборудованием заводского производства. Важно не располагать возле сгораемых предметов и материалов электроприборы, не оставлять их включенными без присмотра, не перегружать электросеть единовременным включением нескольких приборов, - призвали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии сгорел тепляк с пристроем
Происшествия, Фото:
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