Жителя Иркутской области будут судить за 16 патронов

Мужчина приобрёл и хранил боеприпасы незаконно



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.



Мужчина приобрёл 16 патронов калибра 9 мм. Патроны он хранил в своей квартире.



Вину в совершении преступления он признал полностью. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

