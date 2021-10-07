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Жителя Иркутской области будут судить за 16 патронов

Жителя Иркутской области будут судить за 16 патронов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина приобрёл и хранил боеприпасы незаконно

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Мужчина приобрёл 16 патронов калибра 9 мм. Патроны он хранил в своей квартире.

Вину в совершении преступления он признал полностью. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
боеприпасы

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