Мужчина приобрёл и хранил боеприпасы незаконно
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
Мужчина приобрёл 16 патронов калибра 9 мм. Патроны он хранил в своей квартире.
Вину в совершении преступления он признал полностью. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Жителя Иркутской области будут судить за 16 патронов
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Родственники больного сами покупали медицинский кислород и редуктор к нему
Инцидент произошёл ночью
Молодого человека убили за то, что он попросил покинуть помещение после закрытия бара
Помимо резонансной аварии в центре города, аналогичное ДТП произошло в тот же день в другом районе
Поножовщина произошла возле магазина
Мужчина выдал себя неадекватным поведением
Второй за день наезд на пешеходов произошёл в центре города
Удар нанёс ему пьяный мужчина
Мужчина отправился в колонию строгого режима
По предварительным данным, девушка-водитель поехала на красный сигнал светофора
Грабитель напал на детей у железнодорожного моста
Инцидент произошёл прошлой осенью
Жители районов республики вылавливают рыбу сетями
Водитель пытался уйти от столкновения
Ревнивая жительница республики отправится за решётку