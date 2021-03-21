В Улан-Удэ подожгли многоквартирный дом с жильцами

Около двух часов ночи в Улан-Удэ загорелся двухэтажный деревянный жилой дом на улице Гагарина. На месте работали пожарные из пяти частей, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
На момент прибытия первых пожарных горела нежилая квартира на первом этаже, а также балкон второго этажа и крыша дома. Шесть жильцов спаслись до прибытия пожарных.
Огонь полностью уничтожил кровлю дома. Также повреждены стены пяти квартир на общей площади 315 кв. м.
Всего к тушению привлекались 26 пожарных и шесть единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
Предварительная причина пожара – поджог. Виновные лица и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 18 марта в Курумкане на пожаре, который устроили неизвестные поджигатели, пострадали три человека. У одного из них ожог 90% тела.
Накануне ночью на пожаре на улице Ангабаева в Улан-Удэ погиб мужчина.