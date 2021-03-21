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В Улан-Удэ подожгли многоквартирный дом с жильцами

В Улан-Удэ подожгли многоквартирный дом с жильцами
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Крупный пожар произошёл ночью

Около двух часов ночи в Улан-Удэ загорелся двухэтажный деревянный жилой дом на улице Гагарина. На месте работали пожарные из пяти частей, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



На момент прибытия первых пожарных горела нежилая квартира на первом этаже, а также балкон второго этажа и крыша дома. Шесть жильцов спаслись до прибытия пожарных.

Огонь полностью уничтожил кровлю дома. Также повреждены стены пяти квартир на общей площади 315 кв. м.

Всего к тушению привлекались 26 пожарных и шесть единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Предварительная причина пожара – поджог. Виновные лица и обстоятельства произошедшего устанавливаются.






Как сообщал «Байкал-Dailу», 18 марта в Курумкане на пожаре, который устроили неизвестные поджигатели, пострадали три человека. У одного из них ожог 90% тела.

Накануне ночью на пожаре на улице Ангабаева в Улан-Удэ погиб мужчина.
пожар Поджог
 
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