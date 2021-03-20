Пожар случился ночью
В первом часу ночи на улице Ангабаева в Улан-Удэ загорелся частный дом. На момент прибытия бригады экстренного реагирования Территориального центра медицины катастроф на адресе работали сотрудники пожарной охраны.
После того, как пожарным удалось сбить пламя, в помещении было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, сообщили медики.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Курумканском районе Бурятии на пожаре пострадали три человека, у одного из них ожог 90% тела.
В Улан-Удэ в сгоревшем доме нашли тело мужчины
Происшествия, Фото:
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