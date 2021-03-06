В Улан-Удэ «Тойота» приземлила на крышу













Сегодня в 11:15 на Спиртзаводском тракте в Улан-Удэ произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла Церес» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Митсубиши Паджеро». После этого его автомобиль опрокинулся на крышу.В ДТП, к счастью, обошлось без пострадавших. Оба водителя трезвые, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.По словам очевидца, водитель «Тойоты» отделался ушибами. Между собой автомобилисты спорили, выясняя обстоятельства ДТП.