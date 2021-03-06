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В Улан-Удэ «Тойота» приземлила на крышу

В Улан-Удэ «Тойота» приземлила на крышу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В автоаварии чудом никто не пострадал

Сегодня в 11:15 на Спиртзаводском тракте в Улан-Удэ произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла Церес» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Митсубиши Паджеро». После этого его автомобиль опрокинулся на крышу.

В ДТП, к счастью, обошлось без пострадавших. Оба водителя трезвые, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

По словам очевидца, водитель «Тойоты» отделался ушибами. Между собой автомобилисты спорили, выясняя обстоятельства ДТП.



ДТП
 
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