В Улан-Удэ «Тойота» приземлила на крышу

В автоаварии чудом никто не пострадал
Сегодня в 11:15 на Спиртзаводском тракте в Улан-Удэ произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла Церес» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Митсубиши Паджеро». После этого его автомобиль опрокинулся на крышу.
В ДТП, к счастью, обошлось без пострадавших. Оба водителя трезвые, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
По словам очевидца, водитель «Тойоты» отделался ушибами. Между собой автомобилисты спорили, выясняя обстоятельства ДТП.
В автоаварии чудом никто не пострадал
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