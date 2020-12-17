В Бурятии сгорел строящийся двухэтажный дом

Видео с места событий появилось в паблике «Аноним 03»:







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фото - ГУ МЧС по Бурятии

16 декабря в Северобайкальске загорелся строящийся двухэтажный многоквартирный дом. Сообщение пожарным поступило около часа ночи.Подразделения пожарно-спасательной части №9 были на месте через три минуты. В это время здание уже полностью было охвачено огнём.За несколько минут пожарные локализовали возгорание, спустя ещё полчаса ликвидировали открытое горение.- Общая площадь пожара составила 252 кв. м. Всего на тушение привлекались 11 человек личного состава, четыре единицы техники, в том числе автолестница, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.