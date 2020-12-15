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В Улан-Удэ из горящего кафе эвакуировались четыре человека

В Улан-Удэ из горящего кафе эвакуировались четыре человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар случился в понедельник 

Накануне, 14 декабря, около четырёх часов дня произошёл пожар в кафе по улице Егорова в Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

На момент прибытия первого подразделения горела кровля и дымовая труба на площади 6 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 4 человека.

Около получаса потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

Всего на месте происшествия были задействованы 17 человек, 6 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
пожар
 
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