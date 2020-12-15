В Улан-Удэ из горящего кафе эвакуировались четыре человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар случился в понедельник



Накануне, 14 декабря, около четырёх часов дня произошёл пожар в кафе по улице Егорова в Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.



На момент прибытия первого подразделения горела кровля и дымовая труба на площади 6 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 4 человека.



Около получаса потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание.



Всего на месте происшествия были задействованы 17 человек, 6 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

