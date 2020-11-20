В Улан-Удэ взяточника из военкомата оштрафовали на миллион

Призывник откупался от армии



Представители УФСБ России по Восточному военному округу задержали сотрудника военного комиссариата Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ, оказавшегося взяточником.



- Он через посредника дважды получил взятку в 30 тысяч рублей от гражданского лица за предоставление отсрочки от военной службы по призыву сроком на один год, - сообщает УФСБ по Бурятии.



Этой осенью сотруднику военкомату вынесли приговор. Советский районный суд Улан-Удэ признал его виновным по статье «Получение взятки должностным лицом». Ему назначен штраф в один миллион рублей. Также он не сможет занимать должности на госслужбе два года.



Приговор суда вступил в законную силу.

