Призывник откупался от армии
Представители УФСБ России по Восточному военному округу задержали сотрудника военного комиссариата Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ, оказавшегося взяточником.
- Он через посредника дважды получил взятку в 30 тысяч рублей от гражданского лица за предоставление отсрочки от военной службы по призыву сроком на один год, - сообщает УФСБ по Бурятии.
Этой осенью сотруднику военкомату вынесли приговор. Советский районный суд Улан-Удэ признал его виновным по статье «Получение взятки должностным лицом». Ему назначен штраф в один миллион рублей. Также он не сможет занимать должности на госслужбе два года.
Приговор суда вступил в законную силу.
В Улан-Удэ взяточника из военкомата оштрафовали на миллион
Происшествия, Фото:
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