Убийцу поймали спустя 15 лет
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве 15-летней давности.
По версии следствия, в ноябре 2005 года в квартире дома в городе Усть-Кут между двумя мужчинами произошёл конфликт из-за сотового телефона. Один из них украл телефон у приятеля.
В ходе драки 32-летний мужчина выстрелил в голову своему оппоненту. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления.
Подозреваемый в убийстве скрылся. Он уехал с семьёй в Краснодарский край. Задержан мужчина был в начале 2020 года.
- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Житель Иркутской области убил приятеля из-за сотового
Происшествия, Фото:
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