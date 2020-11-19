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Житель Иркутской области убил приятеля из-за сотового

Житель Иркутской области убил приятеля из-за сотового
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийцу поймали спустя 15 лет

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве 15-летней давности.

По версии следствия, в ноябре 2005 года в квартире дома в городе Усть-Кут между двумя мужчинами произошёл конфликт из-за сотового телефона. Один из них украл телефон у приятеля.

В ходе драки 32-летний мужчина выстрелил в голову своему оппоненту. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления.

Подозреваемый в убийстве скрылся. Он уехал с семьёй в Краснодарский край. Задержан мужчина был в начале 2020 года.

- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.


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