Житель Иркутской области убил приятеля из-за сотового

Убийцу поймали спустя 15 лет



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве 15-летней давности.



По версии следствия, в ноябре 2005 года в квартире дома в городе Усть-Кут между двумя мужчинами произошёл конфликт из-за сотового телефона. Один из них украл телефон у приятеля.



В ходе драки 32-летний мужчина выстрелил в голову своему оппоненту. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления.



Подозреваемый в убийстве скрылся. Он уехал с семьёй в Краснодарский край. Задержан мужчина был в начале 2020 года.



- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.





