Девушка оказалась причастна к нападению
22-летний ангарчанин задержан по подозрению в разбое, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Преступление произошло 15 сентября. Иркутянин предложил своей знакомой из Ангарска встретиться. Когда мужчина вышел из дома на улице Трилиссера, чтобы оплатить её такси, на него напал неизвестный. Он ударил кастетом по лицу, после чего отправился в его квартиру, откуда забрал 18 тысяч рублей. Девушка тоже исчезла, на телефон не отвечала.
Полицейские задержали 22-летнего ангарчанина, который ранее семь раз попадал в поле зрения правоохранительных органов за кражи и грабежи. Выяснилось, что нападение они спланировали вместе с той самой девушкой. Украденные деньги потратили вместе, проводя досуг в разных развлекательных заведениях.
Во время обыска в доме подозреваемого полицейские обнаружили кастет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Иркутянина перед встречей с девушкой ударили кастетом и ограбили
Происшествия, Фото:
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