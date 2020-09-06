Ремонтные работы продолжаются со вчерашнего дня
В Улан-Удэ в субботу, 5 сентября в 16:34 из-за неисправности кабеля произошло аварийное отключение электроэнергии на Комушке. Под отключение попали жители улиц Барнаульская, Груздева, Витебская, Ладожская.
Подключение потребителей проводилось поэтапно. В 18:50 энергетики отсекли аварийный участок и запитали по нормальной схеме всех, кроме 11 домов частного сектора по ул. Ладыжская.
Оперативные службы города сообщают, что продолжение работ запланировано на сегодня.
В Улан-Удэ авария оставила без света Комушку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ремонтные работы продолжаются со вчерашнего дня
Кража произошла на кассе в магазине
Сотрудники ОГИБДД Иволгинского района провели рейд в рамках профилактического мероприятия «Мотоцикл»
Больше недели прошло с момента исчезновения в Бурятии жителя Забайкальского края
Круг контактных лиц больных составляет почти две тысячи человек
Поставлен очередной печальный рекорд
Работник СТО вовсю воровал инструменты
Он сбил мальчика на пешеходном переходе
Авария случилась по улице Жердева
В ДТП обошлось без пострадавших
На место выезжали два специалиста
Он спрятал чужую сигарету в электронном щитке
Пожар произошёл в Кабанском районе
Подозреваемый позже продал чужой телефон
Происшествия, 04.09.2020
Всего же зарегистрировано 17 случаев травматизма