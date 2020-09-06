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В Улан-Удэ авария оставила без света Комушку

В Улан-Удэ авария оставила без света Комушку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ремонтные работы продолжаются со вчерашнего дня

В Улан-Удэ в субботу, 5 сентября в 16:34 из-за неисправности кабеля произошло аварийное отключение электроэнергии на Комушке. Под отключение попали жители улиц Барнаульская, Груздева, Витебская, Ладожская.

Подключение потребителей проводилось поэтапно. В 18:50 энергетики отсекли аварийный участок и запитали по нормальной схеме всех, кроме 11 домов частного сектора по ул. Ладыжская.

Оперативные службы города сообщают, что продолжение работ запланировано на сегодня. 
отключение света
 
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