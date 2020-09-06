В Улан-Удэ авария оставила без света Комушку

Ремонтные работы продолжаются со вчерашнего дня



В Улан-Удэ в субботу, 5 сентября в 16:34 из-за неисправности кабеля произошло аварийное отключение электроэнергии на Комушке. Под отключение попали жители улиц Барнаульская, Груздева, Витебская, Ладожская.



Подключение потребителей проводилось поэтапно. В 18:50 энергетики отсекли аварийный участок и запитали по нормальной схеме всех, кроме 11 домов частного сектора по ул. Ладыжская.



Оперативные службы города сообщают, что продолжение работ запланировано на сегодня.

