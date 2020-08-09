В Бурятии нашли потерявшегося в лесу мальчика

10-летний мальчик пошёл в соседнее село и потерялся



Вчера, 8 августа, в лесу вблизи села Еловка Прибайкальского района Бурятии потерялся 10-летний мальчик. Он ушёл в соседнее село, а вскоре тревогу забили близкие.



- В поисках были задействованы спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сотрудники МВД и лесники, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Через два часа ребенка нашли, его состояние удовлетворительное.



