10-летний мальчик пошёл в соседнее село и потерялся
Вчера, 8 августа, в лесу вблизи села Еловка Прибайкальского района Бурятии потерялся 10-летний мальчик. Он ушёл в соседнее село, а вскоре тревогу забили близкие.
- В поисках были задействованы спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сотрудники МВД и лесники, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Через два часа ребенка нашли, его состояние удовлетворительное.
В Бурятии нашли потерявшегося в лесу мальчика
Происшествия, Фото:
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