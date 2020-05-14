ОПГ контрабандой вывезла из Бурятии в Китай леса на 26 млн





Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года из Народного Хурала Бурятии исключили депутата Мунко Буянтуева , осуждённого за контрабанду леса.

Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя компании, который организовал контрабанду леса и отмывание денег, полученных преступным путем. Больше половины – около 10 млн рублей были уже незаконно легализованы директором компании.Установлено, что предприниматель действовал в составе организованной преступной группы, в которую, помимо россиян, входили три гражданина Китая. Преступная группа приобретала незаконно заготовленную древесину и вывозила в Китай, внося в декларации фиктивные сведения о происхождении товара.С июня 2017 по август 2018 года контрабандным путём в Китай вывезли более 6,7 тысячи кубометров пиломатериалов из сосны на 26 млн рублей.- Часть денег предприниматель незаконно легализовал через различные финансовые операции с целью придания им законного происхождения, чем обеспечил себе возможность распоряжаться деньгами по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы по статье 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств в особо крупном размере, добытых в результате совершения преступления». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.