 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Сентября

25 Сентября

Популярное

Из Хурала Бурятии изгнали депутата-уголовника Мунко Буянтуева

Из Хурала Бурятии изгнали депутата-уголовника Мунко Буянтуева
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Мунко Буянтуев лишился депутатского мандата из-за обвинительного приговора суда

Сегодня на сессии Народного Хурала были досрочно прекращены полномочия депутата Мунко Буянтуева, члена фракции «Единая Россия». Депутаты распрощались со своим коллегой молча, быстро проголосовав и не сказав никаких слов напутствий и прощаний.

Перед голосованием депутат Екатерина Цыренова напомнила, что в отношении Мунко Буянтуева в июле 2019 года вступил в силу обвинительный приговор Октябрьского районного суда.

Как сообщал «Байкал-Daily», Мунко Буянтуев был осуждён за контрабанду леса. Возглавляя ООО «БайкалЛес», он незаконно вывозил пиломатериалы в Китай, подавая недостоверные декларации. Октябрьский районный суд признал предпринимателя и депутата виновным и назначил четыре года лишения свободы условно. Буянтуев подал апелляционную жалобу в Верховный суд республики, который уменьшил срок до трёх лет и шести месяцев.

Мунко Буянтуев был избран в Народный Хурал в 2018 году в составе партийного списка «Единой России». Он был неприметным для широкой публики депутатом, к примеру, не выступал на сессии.

Народный Хурал депутаты Народного Хурала
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Гендиректор «Полином» возглавил Улан-Удэнский горсовет
Гендиректор «Полином» возглавил Улан-Удэнский горсовет
Власть, 26.09.2019
Заместителем председателя горсовета стал Анатолий Белоусов
В председатели горсовета Улан-Удэ выдвинули «единоросса» и коммунистку
В председатели горсовета Улан-Удэ выдвинули «единоросса» и коммунистку
Власть, 26.09.2019
Сегодня решится, кто возглавит Улан-Удэнский горсовет
Первым лицам Бурятии нашли звёздных двойников
Первым лицам Бурятии нашли звёздных двойников
Власть, 26.09.2019
Пользователи Сети неоднозначно восприняли «превращения» бурятских политиков
Из Хурала Бурятии изгнали депутата-уголовника Мунко Буянтуева
Из Хурала Бурятии изгнали депутата-уголовника Мунко Буянтуева
Власть, 26.09.2019
Мунко Буянтуев лишился депутатского мандата из-за обвинительного приговора суда
Игорь Бобков рассказал о вонючей воде
Игорь Бобков рассказал о вонючей воде
Власть, 26.09.2019
Бурятский депутат Игорь Бобков заявил на сессии о проблемах Левобережья
Освободилось место зампреда правительства Забайкалья
Освободилось место зампреда правительства Забайкалья
Власть, 25.09.2019
И.о. вице-премьера подал заявление об увольнении по собственному желанию
Новым директором Русского драмтеатра станет Наталья Светозарова
Новым директором Русского драмтеатра станет Наталья Светозарова
Власть, 25.09.2019
Худрук театра Сергей Левицкий надеется на лучшие перемены
Мэр Братска обвинил минфин в неуважительном отношении
Мэр Братска обвинил минфин в неуважительном отношении
Власть, 25.09.2019
Мэр Братска Сергей Серебренников подверг резкой критике министерство финансов Иркутской области за отказ встретиться с представителями администрации города по вопросам бюджета
Завтра в Улан-Удэ выберут председателя горсовета
Завтра в Улан-Удэ выберут председателя горсовета
Власть, 25.09.2019
26 сентября состоится первая сессия горсовета шестого созыва
Прокуратура и Счётная палата Бурятии проверят благоустройство дворов
Прокуратура и Счётная палата Бурятии проверят благоустройство дворов
Власть, 25.09.2019
Активисты ОНФ просят отозвать бюджетные средства на благоустройстве дворов в Прибайкальском районе
Молодёжная ипотека под 2% для ДФО появится до Нового года
Молодёжная ипотека под 2% для ДФО появится до Нового года
Власть, 24.09.2019
Президент утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ
Игорь Шутенков сформирует «свою команду профессионалов»
Игорь Шутенков сформирует «свою команду профессионалов»
Власть, 24.09.2019
Мэр Улан-Удэ ответил на вопрос, готов ли пригласить в свою команду Вячеслава Мархаева
В Забайкалье за мошенничество судят замглавы района
В Забайкалье за мошенничество судят замглавы района
Власть, 24.09.2019
Он обвиняется в хищении 1,5 миллионов, выделенных на подготовку к отопительному сезону
Сын бурятского министра стал зампредом правительства Иркутской области
Сын бурятского министра стал зампредом правительства Иркутской области
Власть, 24.09.2019
Теймур Магомедов стал новым членом иркутского правительства

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^