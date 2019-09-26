Мунко Буянтуев лишился депутатского мандата из-за обвинительного приговора суда
Сегодня на сессии Народного Хурала были досрочно прекращены полномочия депутата Мунко Буянтуева, члена фракции «Единая Россия». Депутаты распрощались со своим коллегой молча, быстро проголосовав и не сказав никаких слов напутствий и прощаний.
Перед голосованием депутат Екатерина Цыренова напомнила, что в отношении Мунко Буянтуева в июле 2019 года вступил в силу обвинительный приговор Октябрьского районного суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», Мунко Буянтуев был осуждён за контрабанду леса. Возглавляя ООО «БайкалЛес», он незаконно вывозил пиломатериалы в Китай, подавая недостоверные декларации. Октябрьский районный суд признал предпринимателя и депутата виновным и назначил четыре года лишения свободы условно. Буянтуев подал апелляционную жалобу в Верховный суд республики, который уменьшил срок до трёх лет и шести месяцев.
Мунко Буянтуев был избран в Народный Хурал в 2018 году в составе партийного списка «Единой России». Он был неприметным для широкой публики депутатом, к примеру, не выступал на сессии.
Из Хурала Бурятии изгнали депутата-уголовника Мунко Буянтуева
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заместителем председателя горсовета стал Анатолий Белоусов
Сегодня решится, кто возглавит Улан-Удэнский горсовет
Нового ректора ВСГИК выберут в ноябре
Пользователи Сети неоднозначно восприняли «превращения» бурятских политиков
Мунко Буянтуев лишился депутатского мандата из-за обвинительного приговора суда
Бурятский депутат Игорь Бобков заявил на сессии о проблемах Левобережья
И.о. вице-премьера подал заявление об увольнении по собственному желанию
Худрук театра Сергей Левицкий надеется на лучшие перемены
Мэр Братска Сергей Серебренников подверг резкой критике министерство финансов Иркутской области за отказ встретиться с представителями администрации города по вопросам бюджета
26 сентября состоится первая сессия горсовета шестого созыва
Активисты ОНФ просят отозвать бюджетные средства на благоустройстве дворов в Прибайкальском районе
Президент утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ
Мэр Улан-Удэ ответил на вопрос, готов ли пригласить в свою команду Вячеслава Мархаева
Он обвиняется в хищении 1,5 миллионов, выделенных на подготовку к отопительному сезону
Теймур Магомедов стал новым членом иркутского правительства